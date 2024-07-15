Признаки фальсификации «молочки» выявили в Орле

С итогами контроля ознакомило Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В первом полугодии 2024 года в Орловской области было проведено 105 контрольных и надзорных мероприятий в отношении производителей и продавцов пищевых продуктов. Эксперты Центра гигиены и эпидемиологии в лабораторных условиях исследовали 3886 проб пищевых продуктов на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям качества, безопасности и маркировки. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«В рамках контроля за качеством пищевой продукции выявлено 3 пробы рыбы мороженой, не отвечающие требованиям по физико-химическим показателям (содержание глазури), с признаками фальсификации жирами растительного происхождения – 8 проб молочной продукции, – отметили в ведомстве. – По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, составил 2,3 процента».

Проверку лабораторией частично не выдержали такие продукты, как молоко и молочная продукция, птица, продукция предприятий общественного питания, рыба и рыбная продукция. В целом в этом году было выявлено 26 партий пищевых продуктов, не соответствующих установленным нормативам либо продававшихся без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Всего из оборота было изъято 80 килограммов продукции, в том числе за истечение срока годности. По мотивам проверок было составлено 43 протокола об административных правонарушениях. Виновные были наказаны штрафами на общую сумму более 390 тысяч рублей. Кроме того, по решениям судов у них была конфискована продукция на сумму 243,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»