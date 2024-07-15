Орловцы стали чаще получать подписи через интернет

Четверть представителей бизнеса сформировали электронную подпись в режиме онлайн.

В Орловской области по состоянию на 1 июля 2024 года более 4,7 тысячи налогоплательщиков получили действующие сертификаты, выпущенные через их личные кабинеты. Данный показатель составляет около 25 процентов от общего числа предпринимателей и организаций региона, имеющих квалифицированную электронную подпись (КЭП) Удостоверяющего центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России.

Всего за время работы налогового Удостоверяющего центра на территории Орловской области было выпущено более 34 тысяч электронных подписей. В ведомстве отмечают, что жители региона все активнее пользуются возможностью дистанционного перевыпуска квалифицированной электронной подписи. Сделать это можно в режиме онлайн, причем услуга доступна любому пользователю, имеющему личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте ФНС.

Однако есть ряд требований, которые необходимо при этом соблюдать. Прежде всего, перевыпустить КЭП можно только с помощью действующего квалифицированного сертификата, ранее выданного Удостоверяющим центром. Кроме того, потребуется оборудование – компьютер или ноутбук с выходом в интернет и установленным на нем программным обеспечением СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 R2 (сборка 12000 или выше).

«В настоящее время Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно предоставляет налогоплательщикам программное обеспечение для работы с электронной подписью, – отметили в областной налоговой службе. – Корректная работа КЭП возможна только при использовании программ, полученных от официальных представителей, – на портале программного обеспечения УЦ ФНС России».

Еще один важный момент: в процессе перевыпуска подпись можно записать только на тот носитель, на который она была записана изначально. в налоговой службе также отмечают, что с течением времени процесс формирования КЭП упрощается, а функционал расширяется. Например, уже сейчас сформировать КЭП можно не выходя из дома с помощью биометрических данных. «Для этого потребуются подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и в единой биометрической системе, а также доступ в личный кабинет налогоплательщика», – пояснили в УФНС.

ИА «Орелград»