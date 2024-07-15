В Орле выберут лучших педагогов школ искусств

В городе пройдет ежегодный конкурс на присуждение муниципальной премии.

Администрация Орла известила о проведении ежегодного конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим педагогическим работникам школ искусств города. Он пройдет в период с 1 по 30 сентября 2024 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Организатором конкурса является сама администрация города, но его проведение поручено городскому управлению культуры.

«Участниками конкурса могут быть педагогические работники муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры города Орла со стажем педагогической работы не менее пяти лет, основным местом работы которых является муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Орла», – следует из условий.

Старт приема заявок и материалов намечен на 1 августа, прием продлится по 31 августа 2024 года в здании городской администрации. К заявке надо приложить ходатайство от учреждения на участие претендента в конкурсе, представление учреждения на претендента, аналитическую справку о педагогической деятельности претендента, а также копии авторских программ и прочие материалы, отражающие достижения и заслуги педагогического работника.

Это могут быть копии почетных грамот и благодарностей как самого педагога, так и копии дипломов его учащихся – победителей конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад и других творческих состязаний. В зачет конкурсантам также пойдут копии документов, подтверждающие обобщение и распространение их педагогического опыта, копии опубликованных ими профессиональных статей и пр. Заявки и материалы, представленные на конкурс, не возвращаются.

ИА «Орелград»