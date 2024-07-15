Почти 900 орловцев подпали под выборочное обследование

Их дома посетят специально обученные интервьюеры.

В Орловской области стартовало выборочное обследование рабочей силы, которое охватит 449 домохозяйств, в том числе 259 – в городской местности и 190 – в сельской местности. Всего планируется опросить 848 респондентов, в том числе 454 городских жителя и 394 сельских жителя. Конфиденциальность гарантируется получателем информации. Больше всего планируется опросить жителей Орла – под обследование подпадут 187 жителей областной столицы.

В Кромском районе будет опрошено 97 человек, в Ливенском районе – 76 человек, в Новодеревеньковском и Малоархангельском районах – по 75 человек, в Верховском районе – 72 человека, в Болховском районе и Орловском муниципальном округе – по 71 человеку, в Дмитровском районе – 67 человек и в Залегощенском районе – 57 человек. Цель обследования заключается в получении информации о численности и составе рабочей силы, о занятых и безработных, об орловцах, не входящих в состав рабочей силы.

Также специально обученные интервьюеры, которые пройдут по домам с опросниками, выяснят данные об участии населения Орловской области в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы. Как пояснили в Орелстате, обследование проводится во исполнение федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации путем опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания.

«К сбору первичной информации при проведении обследования привлекаются, на основе государственных контрактов, граждане Российской Федерации – интервьюеры, – сообщает Орелстат. – Опрос респондентов проводят на основании специальных форм федерального статистического наблюдения с использованием планшетных компьютеров. На время работы интервьюеру выдается удостоверение с подписью руководителя Росстата и печатью Федеральной службы государственной статистики. Удостоверение интервьюера действительно при предъявлении паспорта».

На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области. Отметим, что обследование организовано во всех регионах России и строится на принципах добровольного участия в нем респондентов. Объем выборки и план размещения на территории субъектов Российской Федерации устанавливается Федеральной службой государственной статистики.

ИА «Орелград»