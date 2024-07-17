В Орле восстановили обычный въезд в областную больницу

Ранее приходилось использовать другой способ.

Теперь автотранспорт может проехать на территорию больницы, как обычно, со стороны бульвара Победы. Об этом сообщили в официальных соцсетях учреждения.

С начала текущего месяца этот въезд был закрыт. Водители попадали в Орловскую областную клиническую больницу с улицы Сурена Шаумяна.

Причиной этих изменений стали работы по завершению строительства медицинского центра ООКБ («Орловского Титаника»).

Пешеходный проход, а также проход на плановую госпитализацию, всё это время осуществлялся в обычном режиме (со стороны бульвара Победы).

ИА «Орелград»