В Орле восстановили обычный въезд в областную больницу

17.7.2024 | 11:00 Медицина, Новости, Строительство, Транспорт

Ранее приходилось использовать другой способ.

Фото: ООКБ

Теперь автотранспорт может проехать на территорию больницы, как обычно, со стороны бульвара Победы. Об этом сообщили в официальных соцсетях учреждения.

С начала текущего месяца этот въезд был закрыт. Водители попадали в Орловскую областную клиническую больницу с улицы Сурена Шаумяна.

Причиной этих изменений стали работы по завершению строительства медицинского центра ООКБ («Орловского Титаника»).

Пешеходный проход, а также проход на плановую госпитализацию, всё это время осуществлялся в обычном режиме (со стороны бульвара Победы).

ИА «Орелград»


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