В Орле услуги ГАИ стали недоступны из-за технического сбоя

Приём граждан не производится.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Речь идёт об услугах по получению и замене водительских удостоверений. Не функционирует отделение №4 экзаменационной работы ГАИ (на улице Автовокзальной, 77-В).

Остальные подразделения Госавтоинспекции УМВД работают в штатном режиме. Специалисты профильных подразделений полиции принимают меры к устранению сбоя.

«Просим граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – заявили в пресс-службе.

ИА «Орелград»