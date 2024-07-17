В Орле услуги ГАИ стали недоступны из-за технического сбоя

17.7.2024 | 11:20 Новости, Общество

Приём граждан не производится.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Речь идёт об услугах по получению и замене водительских удостоверений. Не функционирует отделение №4 экзаменационной работы ГАИ (на улице Автовокзальной, 77-В).

Остальные подразделения Госавтоинспекции УМВД работают в штатном режиме. Специалисты профильных подразделений полиции принимают меры к устранению сбоя.

«Просим граждан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», – заявили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


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