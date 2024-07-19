Роспотребнадзор помог орловцам отсудить 4,5 миллиона

Таковы итоги первой половины года.

Речь идёт о гражданских делах о защите прав потребителей, в которых, с соответствующими целями, участвовало областное Управление ведомства. Специалисты давали необходимые заключения, чтобы восстановить законность.

Таких дел оказалось 36. 34 иска удовлетворены судами.

В пользу орловцев взыскали 4 миллиона 540 тысяч 700 рублей. Из них компенсация морального вреда составила около 300 тысяч.

За указанный период рассмотрено 13 исков, основаниями для которых стали именно обращения в Роспотребнадзор. Все они удовлетворены. Потребители получили по таким делам 795 тысяч 400 рублей (включая 104 тысячи рублей моральной компенсации).

Всего с января по июнь включительно областное Управление ведомства участвовало в 42 судебных заседаниях по искам потребителей.

ИА «Орелград»