Роспотребнадзор помог орловцам отсудить 4,5 миллиона

19.7.2024 | 14:19 Закон и порядок, Новости

Таковы итоги первой половины года.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о гражданских делах о защите прав потребителей, в которых, с соответствующими целями, участвовало областное Управление ведомства. Специалисты давали необходимые заключения, чтобы восстановить законность.

Таких дел оказалось 36. 34 иска удовлетворены судами.

В пользу орловцев взыскали 4 миллиона 540 тысяч 700 рублей. Из них компенсация морального вреда составила около 300 тысяч.

За указанный период рассмотрено 13 исков, основаниями для которых стали именно обращения в Роспотребнадзор. Все они удовлетворены. Потребители получили по таким делам 795 тысяч 400 рублей (включая 104 тысячи рублей моральной компенсации).

Всего с января по июнь включительно областное Управление ведомства участвовало в 42 судебных заседаниях по искам потребителей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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