Задержание мэра Болхова прошло рядом с «Болховкиным лугом»

19.7.2024 | 16:00 Важное, Закон и порядок, Новости

СКР будет настаивать на заключении Владимира Авилова под стражу.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Следственный комитет России опубликовал видеозапись задержания градоначальника. По иронии судьбы, это событие произошло во время прогулки Авилова по городскому парку, который находится рядом со злополучным «Болховкиным лугом».

Как дополнительно сообщили в орловском Управлении СКР, следователь намерен ходатайствовать о заключении чиновника под стражу до начала суда.

Напомним, глава Болхова подозревается в превышении полномочий. Основанием для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки.

Согласно текущей версии, Авилов принял и оплатил не вполне завершённые и не вполне качественно выполненные работы по благоустройству «Болховкина луга». В итоге бюджет потерял 66 миллионов рублей.

ИА «Орелград»


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