В Ливнах появятся беседка для новобрачных и новые аттракционы

Объекты установят в парке Машиностроителей.
Тема обсуждалась на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.
Работы проводятся в рамках третьей очереди благоустройства парка. В него вложат 13 миллионов рублей.
Беседка уже доставлена на место. Кроме того, в ближайшее время планируется установить в парке новые аттракционы – манеж и тюбинг.
Также здесь расширят зону, отведённую для детских игр. В парке появится детский городок, качели, а также столы для тенниса и скамейки для отдыха. Кроме того, завершатся работы на входной группе.
Беседку должны установить до 31 июля. Весь комплекс задач нужно будет выполнить до 15 августа.
ИА «Орелград»