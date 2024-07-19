В Ливнах появятся беседка для новобрачных и новые аттракционы

Объекты установят в парке Машиностроителей.

Тема обсуждалась на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Работы проводятся в рамках третьей очереди благоустройства парка. В него вложат 13 миллионов рублей.

Беседка уже доставлена на место. Кроме того, в ближайшее время планируется установить в парке новые аттракционы – манеж и тюбинг.

Также здесь расширят зону, отведённую для детских игр. В парке появится детский городок, качели, а также столы для тенниса и скамейки для отдыха. Кроме того, завершатся работы на входной группе.

Беседку должны установить до 31 июля. Весь комплекс задач нужно будет выполнить до 15 августа.

ИА «Орелград»