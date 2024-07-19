Аналитики выявили главных любителей сериальчиков

Совместное исследование провели МегаФон и START.

Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет. В Орловской области 65% всех потраченных гигабайт приходится на жителей 25-44 лет, из них треть – зрители 35-44 года. Молодежь (14-24 года) наиболее активна в PREMIER (14% всего трафика) и «Кинопоиск» (13%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру».

По данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика приходится на мужчин (свыше 56%). У кинотеатра Wink эта доля — 57%. А на ivi и START женщины потребляют более 60% трафика. В целом за полгода общее время, проведенное зрителями в онлайн-кинотеатрах, выросло на 45% (в сравнении с аналогичным периодом 2023).

Среди сериалов чаще выбирают драмы. Это аналитики связывают с продолжающейся популярностью премьеры 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также спросом пользуются комедийные сериалы и мелодрамы. Среди фильмов зрители предпочитают комедии. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

Чаще всего зрители погружаются в онлайн-кинотеатры после 18 часов, самый популярный день недели – воскресенье.

ИА “Орелград”