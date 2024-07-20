Из-за сотни патронов орловцу ограничили свободу

Следствие и суд посчитали, что патроны он хранил незаконно.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Орловский районный суд. Местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что мужчина совершил незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Как следует из материалов дела, зимой 2015 года, точные дата и время в ходе дознания не были установлены, подсудимый приобрел у своего знакомого 109 патронов калибра 5,6 мм, изготовленных промышленным способом.

Заслушать предыдущего владельца боеприпасов суду не удалось, так как он умер летом 2015 года. Патроны подсудимый хранил в своей квартире. Кроме того, там же он незаконно хранил винтовку спортивной модели «ТОЗ-8», спрятав ее под ванну в ванной комнате. Патроны мужчина хранил в сейфе. В январе 2024 года его «деятельность была пресечена сотрудниками следственно-оперативной группы ОМВД РФ «Орловский», которые, «находясь на законных основаниях в квартире, в ходе осмотра места происшествия изъяли незаконно хранившиеся в квартире винтовку и 109 патронов».

Согласно заключению эксперта, 109 предметов, представленных на экспертизу, являются изготовленными промышленным способом винтовочными экспансивными охотничьими патронами кольцевого воспламенения к нарезному охотничьему огнестрельному оружию. Они предназначены для стрельбы из винтовок и карабинов Смирнского, множества моделей винтовок марок «ТОЗ», «БК», «СМ», «Тайфун», «Темп», «Урал», «Тайга» и др. Использовать их можно для пистолетов Блюма и Марголина, револьвера Смирнского, ряда комбинированных охотничьих ружей и т.д. Эксперт подчеркнул, что патроны пригодны для производства выстрелов.

Винтовка, представленная на экспертизу, является изготовленной промышленным способом в 1959 году спортивной винтовкой модели «ТОЗ-8» калибра 5,6 мм, относится к гражданскому нарезному огнестрельному оружию. В данном случае эксперт также указал, что она исправна и пригодна для производства выстрелов винтовочными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном искренне раскаялся и поддержал ходатайство, заявленное им на стадии дознания, о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Осужденному запрещено гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»