Жителям Болхова запретят мешать вывозу мусора

Новые пункты появятся в правилах благоустройства.

Депутаты Болховского горсовета рассмотрели проект внесения изменений в «Правила благоустройства территории муниципального образования город Болхов». В актуальной редакции правила действуют с 2022 года. Изменения вносятся «с целью создания благоприятных условий жизни для населения на территории города, улучшения внешнего облика города, который определяется технически исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддержанием необходимого эстетического уровня».

Так, новый раздел обяжет граждан, осуществляющих вырубку или обрезку, организовывать транспортирование порубочных остатков деревьев и кустарников в места размещения отходов в течение трех суток со дня проведения указанных выше работ. Дополнительный пункт обяжет снабжать площадки для накопления твердых коммунальных отходов информацией о сроках их вывоза, наименовании организации, выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки.

Кроме того, на контейнерных площадках должна появиться информация «о недопустимости создания препятствий работе транспортных средств специализированной организации по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов». В правилах появится пункт, запрещающий размещение транспортных средств, самоходных машин и иной специальной техники, создающей препятствия работе мусоровозов.

В новой редакции будет изложен порядок участия собственников зданий и помещений в многоквартирных домах, строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. Их обяжут проводить мероприятия по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травы, сорняков, коры и порубочных остатков деревьев и кустарников. Зимой, соответственно, они должны будут очищать территорию от снега и наледи «для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан».

Будут утверждены и параметры прилегающих территорий, за которыми должны следить граждане. В случае с многоквартирными жилыми домами прилегающая территория составит 10 метров по периметру земельного участка; для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки, объектов социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, банковской и страховой деятельности, бытового обслуживания – 5 метров по периметру земельного участка.

Для зданий и строений религиозного назначения, некапитальных строений и сооружений прилегающая территория будет исчисляться 3 метрами по периметру земельного участка, для наземных частей линейных объектов инженерной инфраструктуры – в соответствии с границами охранной зоны. Свое мнение по указанной инициативе жители Болхова смогут высказать в ходе публичных слушаний, которые организует Болховский горсовет.

ИА «Орелград»