Жители Ливен задолжали 17 миллионов рублей за тепло

В Ливнах обсудили подготовку к предстоящей зиме.

Как сообщает администрация города Ливны, вопросы подготовки райцентра к предстоящему осенне-зимнему сезону были рассмотрены на оперативном совещании, которое провел глава города Сергей Трубицин. С основным докладом выступил директор производственного подразделения публичного акционерного общества «Квадра» – «Орловская генерация» Ливенская ТЭЦ Геннадий Фаустов. Он рассказал участникам совещания о том, как прошел предыдущий отопительный сезон и как ведется подготовка в новому.

Одной из основных проблем, как и в прошлые годы, является задолженность потребителей за поставленные ресурсы. По оценкам Геннадия Фаустова, она составляет почти 17 миллионов рублей, причем в основном должниками являются физические лица, то есть простые граждане, население города. Наличие непогашенной задолженности означает, что в подготовку оборудования к зиме не удастся вложить довольно крупную сумму. Средства приходится изыскивать из других источников.

По словам докладчика, в этом году планируемые расходы на ремонт Ливенской ТЭЦ превысят 30 миллионов рублей. Так, предполагается провести текущий ремонт котлов, запорной арматуры, вращающихся механизмов, трубопроводов и электротехнического оборудования, зданий и сооружений. Основная задача всех ресурсоснабжающих и коммунальных предприятий – обеспечить своевременное получение паспортов готовности к прохождению отопительного сезона, отметил докладчик.

«Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «Квадра» ПП ЛТЭЦ распространяется на тепломагистраль Ду 500, – пояснил Геннадий Фаустов. – Потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации, население, прочие организации. Отапливаемый многоквартирный жилой фонд составляет 77 домов. Штатная численность персонала ЛТЭЦ – 123 единицы, из них 20 – аппарат управления, 30 – ремонтный персонал».

Он также сообщил, что средняя заработная плата на предприятии по итогам первого полугодия 2024 года составила 53,6 тысячи рублей. Серьезного дефицита кадров оно не испытывает. На данный момент открыто всего две вакансии: водителя автомобиля и слесаря по ремонту электрооборудования электростанций. К слову, в конце июня администрация Ливен утвердила актуализированную на 2025 год схему теплоснабжения города.

ИА «Орелград»