Названы самые популярные вопросы орловцев налоговикам

Жителей интересуют налоговые вычеты, а компании волнуют спецрежимы.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области рассказало, с какими обращениями жители и организации региона чаще всего обращаются в налоговые органы. Так, в этом году простых граждан в основном интересуют вопросы получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц. Кроме того, простые орловцы интересуются нюансами налогообложения имущества физических лиц, налогообложения малого бизнеса и урегулирования задолженности.

«Основной тематикой обращений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц является налогообложение специальных налоговых режимов, – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Налоговым органом направляются исчерпывающие ответы всем обратившимся в соответствии со сроками, установленными законодательством».

Согласно ведомственной статистике, всего за первое полугодие 2024 года в региональное Управления ФНС поступило более 9,1 тысячи обращений, причем именно простые граждане проявили завидную активностью. От физических лиц налоговикам поступило 6729 обращений, что составляет 73,4 процента всей поступившей корреспонденции. Оставшаяся часть соответственно приходится на бизнес, на организации и индивидуальных предпринимателей.

В областной налоговой службе подметили и то, что переписка с гражданами и организациями все больше уходит на дистанционный режим. Подсчитано, например, что в этом году свыше 92 процентов обращения поступило налоговикам в электронном виде в режиме онлайн. Орловцы направляют их через различные сервисы налоговой службы, в том числе через сервис «Обратиться в ФНС России», а также через набирающие все большую популярность личные кабинета налогоплательщика для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ИА «Орелград»