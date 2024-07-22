«Дорожная служба» отчиталась о завершении ремонта дороги в Хомутово

22.7.2024 | 11:00 ЖКХ, Новости

Работы обошлись примерно в 1,9 миллиона рублей.

Фото: vk.com/public217247426

Предприятие приводило в порядок участок улицы 70 лет Октября – между перекрёстками с улицами Тургенева и Запрудной.

«Дорожная служба» уложила на проезжей части асфальтобетонное покрытие. Обочины укрепили щебнем.

«Обеспечили всепогодный и комфортный проезд для жителей. Теперь дорога стала надежной и безопасной», – констатировали в ГУПе.

Согласно данным с портала Госзакупок, ремонт в центре Новодеревеньковского района стоил бюджету 1 миллион 917 тысяч 837 рублей 82 копейки. Контракт заключили в январе текущего года. Торги состоялись в конце 2023-го.

Кстати, ГУП выполнил задание с опережением. Объект нужно было сдать к 31 июля.

ИА «Орелград»


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