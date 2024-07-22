В Орле проверят чердаки и подвалы

Также запретят стоянку и движение машин в стометровой зоне от мероприятий.

Меры безопасности при праздновании 81-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков обсудили на совещании в обладминистрации 22 июля. Информация о местах и времени проведения мероприятий направлена в правоохранительные органы, сообщил исполняющий обязанности мэра Алексей Степанов. В целях повышения готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период подготовки и проведения Дня города принято постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации Орла, предприятий, организаций, учреждений к реагированию на возможные ЧС. Уточнен расчет сил и средств для их ликвидации.

В целях осуществления контроля за потоками людей по периметру мест проведения мероприятий, в случае необходимости, будут выставлены металлические барьеры, организованы контрольно-пропускные пункты. Сотрудники полиции будут обеспечены ручными металлодетекторами, сообщил Алексей Степанов. Для оказания содействия сотрудникам УМВД и Росгвардии в обеспечении общественного порядка привлекут членов народной дружины «Бригада Катукова». Будут приняты меры по недопущению посторонних лиц в подвалы, подсобные помещения, чердаки многоквартирных домов, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий, сообщил ио мэра.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения администрацией города Орла подготовлен проект постановления о запрете стоянки и движения транспортных средств в местах проведения массовых мероприятий, в 100-метровой зоне от них. Запланировано дежурство нарядов пожарной охраны и бригад медицинской помощи.

Вопрос угроз совершения террористических актов, обеспечении защищенности объекта и готовности сил и средств города Орла к реагированию на осложнения оперативной обстановки в период подготовки и проведения Дня города будет рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии 23 июля.

ИА “Орелград”