В Орле «нарежут» землю у ГРИННа

В городе состоятся слушания по вопросу межевания территории.

Такое распоряжение подписал мэр Орла Юрий Парахин.

На публичных слушаниях обсудят межевание территории, которая находится в границах Высоковольтной улицы. Речь идёт об отрезке между Кромским шоссе и городской границей.

Фактически, данный участок можно считать «лакомым кусочком». Она располагается неподалёку от таких точек притяжения, как торговый центр «ГРИНН», ипподром, православный центр «Вятский Посад».

С просьбой о межевании участка вышло управление градостроительства Орла. Другие подробности пока не известны.

Слушания состоятся 8 августа в 16 часов. Местом действия станет градостроительный зал здания управления на Пролетарской горе, 7.

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ИА «Орелград»