Схиархимандрит Илий вернулся на малую Родину

Знаменитый орловец находится в своём родовом доме.
Сейчас схиархимандрит проживает в селе Редькино Орловского муниципального округа. Об этом рассказали в православном центре «Вятский Посад».
Как отмечается на сайте учреждения, возвращение на малую родину произошло с благословения главы Русской Православной Церкви – Патриарха Кирилла. Напомним, Илий является его духовником.
«Батюшка… общается с родственниками, двоюродными сестрами и племянниками, принимает людей», – рассказали в «Вятском Посаде».
Также схиархимандрит совершает богослужения в селе Становой Колодезь, в местном Покровском храме. Кроме того, накануне Илий возглавил литургию в храме Казанской иконы в деревне Яковлево.
ИА «Орелград»