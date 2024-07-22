Схиархимандрит Илий вернулся на малую Родину

22.7.2024 | 10:20 Новости, Общество

Знаменитый орловец находится в своём родовом доме.

Фото: vposad.ru

Сейчас схиархимандрит проживает в селе Редькино Орловского муниципального округа. Об этом рассказали в православном центре «Вятский Посад».

Как отмечается на сайте учреждения, возвращение на малую родину произошло с благословения главы Русской Православной Церкви – Патриарха Кирилла. Напомним, Илий является его духовником.

«Батюшка… общается с родственниками, двоюродными сестрами и племянниками, принимает людей», – рассказали в «Вятском Посаде».

Также схиархимандрит совершает богослужения в селе Становой Колодезь, в местном Покровском храме. Кроме того, накануне Илий возглавил литургию в храме Казанской иконы в деревне Яковлево.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования