Схиархимандрит Илий вернулся на малую Родину

Знаменитый орловец находится в своём родовом доме.

Сейчас схиархимандрит проживает в селе Редькино Орловского муниципального округа. Об этом рассказали в православном центре «Вятский Посад».

Как отмечается на сайте учреждения, возвращение на малую родину произошло с благословения главы Русской Православной Церкви – Патриарха Кирилла. Напомним, Илий является его духовником.

«Батюшка… общается с родственниками, двоюродными сестрами и племянниками, принимает людей», – рассказали в «Вятском Посаде».

Также схиархимандрит совершает богослужения в селе Становой Колодезь, в местном Покровском храме. Кроме того, накануне Илий возглавил литургию в храме Казанской иконы в деревне Яковлево.

ИА «Орелград»