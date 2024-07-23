Сергей Себякин может стать Почётным гражданином Орла

23.7.2024 | 16:00 Новости, Общество

Городскую Книгу почёта предлагается пополнить именем Олега Карпикова.

Фото: ИА “Орелград”

Такая информация размещена на сайте горсовета.

Предложение по Себякину выдвинули трудовые коллективы «Спецавтобазы» и «Орёлводоканала». Напомним, орловец возглавлял первое из них с 1998-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й. Также Себякин «рулил» и «Орёлводоканалом» (с 2012-го по 2015-й).

В данный момент орловец является заместителем председателя Орловского горсовета. Он избирался в несколько созывов городского парламента. Решение о присвоении звания горсовет примет на ближайшей сессии, в эту пятницу.

Тогда же будет рассмотрен и вопрос о бизнесмене Олеге Карпикове. Коллектив ЗАО «Счетприбор» попросил депутатов пополнить его именем Книгу почёта Орла. Карпиков не только известный предприниматель, но и экс-депутат – он также избирался в горсовет (от «Единой России») и работал там в 2015 – 2020 годах.

ИА «Орелград»


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