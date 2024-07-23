Орловца наградили медалью «За спасение погибавших»

23.7.2024 | 15:00 Новости, СВО

Уроженец Орловской области служит медиком на СВО.

Фото: t.me/voyskozabotaOPSB

Новость сообщили волонтёры из группы «Vойско Zаботы Орёл».

Известно, что мужчину зовут Александр. Он использует позывной «Вальтер». Орловец окончил курсы тактической медицины и добровольно ушёл на специальную военную операцию в 2022-м.

Сейчас он продолжает службу в качестве медика в одном из подразделений.

«Он рядом с ребятами в самых тяжёлых ситуациях, когда на счету каждая минута. Особое мужество и стойкость требуются для такой работы», – рассказали волонтёры.

Ранее стало известно, что орловский ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

ИА «Орелград»


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