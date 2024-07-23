Орловца наградили медалью «За спасение погибавших»

Уроженец Орловской области служит медиком на СВО.

Новость сообщили волонтёры из группы «Vойско Zаботы Орёл».

Известно, что мужчину зовут Александр. Он использует позывной «Вальтер». Орловец окончил курсы тактической медицины и добровольно ушёл на специальную военную операцию в 2022-м.

Сейчас он продолжает службу в качестве медика в одном из подразделений.

«Он рядом с ребятами в самых тяжёлых ситуациях, когда на счету каждая минута. Особое мужество и стойкость требуются для такой работы», – рассказали волонтёры.

Ранее стало известно, что орловский ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.

ИА «Орелград»