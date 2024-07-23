В Орле станет меньше детсадов и школ

Власти реорганизуют несколько учреждений.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Его утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Так, детский сад №49 (с художественным уклоном) войдёт в состав садика №11 (компенсирующего вида) и перестанет существовать как отдельное учреждение. Сад №73 (тоже компенсирующего вида) присоединят к детсаду №71.

Также будет реорганизована школа №48. Она войдёт в состав школы №11 имени Пясецкого. Кстати, в этом году в ней должны сделать ремонт.

В постановлении уточняется, что одной из поставленных задач является «сохранить основные цели деятельности реорганизуемых учреждений».

ИА «Орелград»