Орловца задержали под Пензой с четырьмя кило наркотиков

Мужчине 37 лет.

Новость сообщили в Управлении МВД по Пензенской области. Уточняется, что задержанный – уроженец Орловщины.

Мужчина направлялся в Саратовскую область. Однако он планировал распространять наркотики и в других областях (в Пензенской и Ульяновской).

Задержание произошло в Нижнеломовском районе. Орловец передвигался на автомобиле. Полицейские остановили машину и провели обыск.

Под днищем автомобиля оказались пакеты с внушительным количеством подозрительного вещества. Экспертиза показала, что это метилэфедрон общей массой около 4 милограммов.

Этот груз орловец получил в Москве. Координаты он получил от куратора. Мужчина собирался разложить наркотики по тайникам в трёх регионах.

Дело возбудили по статье «покушение на незаконное распространение наркотиков». Подозреваемый заключён под стражу.

ИА «Орелград»