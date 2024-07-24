Экс-главу райотдела орловской ГАИ оштрафовали на миллион

Бывшего полицейского признали виновным в получении взятки.

Залегощенский районный суд вынес приговор по делу, возбуждённому в отношении бывшего начальника местного отдела ГАИ. Мужчину признали виновным в получении взятки (290 УК РФ, часть 3).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в октябре минувшего года тогда действующий полицейский получил от некоего гражданина 20 тысяч рублей.

Это являлось платой за незаконное прекращение дела об административном правонарушении. Также глава отделения ГАИ должен был поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы не разбирались в обстоятельствах аварии и не устанавливали степень вреда, нанесённого здоровью пострадавших. Автомобиль гражданина, давшего взятку, как раз участвовал в данном ДТП.

В итоге экс-полицейского оштрафовали на миллион рублей. Также его лишили звания «подполковник полиции» и права занимать ответственные должности в МВД (на протяжении трёх лет).

ИА «Орелград»