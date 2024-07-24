Экс-главу райотдела орловской ГАИ оштрафовали на миллион

24.7.2024 | 12:35 Закон и порядок, Новости

Бывшего полицейского признали виновным в получении взятки.

Фото: ИА «Орелград»

Залегощенский районный суд вынес приговор по делу, возбуждённому в отношении бывшего начальника местного отдела ГАИ. Мужчину признали виновным в получении взятки (290 УК РФ, часть 3).

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в октябре минувшего года тогда действующий полицейский получил от некоего гражданина 20 тысяч рублей.

Это являлось платой за незаконное прекращение дела об административном правонарушении. Также глава отделения ГАИ должен был поспособствовать тому, чтобы правоохранительные органы не разбирались в обстоятельствах аварии и не устанавливали степень вреда, нанесённого здоровью пострадавших. Автомобиль гражданина, давшего взятку, как раз участвовал в данном ДТП.

В итоге экс-полицейского оштрафовали на миллион рублей. Также его лишили звания «подполковник полиции» и права занимать ответственные должности в МВД (на протяжении трёх лет).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования