Собчак обратила внимание на мценский мусор

Соответствующий пост появился в её телеграм-канале «Осторожно, новости».

Публикация называется «Мусор – это достопримечательность города Мценск». Она рассказывает о серьёзных проблемах с вывозом отходов, которые наблюдаются в муниципалитете с 2019-го года.

В публикации это связывают с появлением единого регионального оператора – УК «Зелёная роща». «С тех пор в Мценске очень грязно, «Зелёную рощу» периодически штрафуют за переполненные мусорные баки, но это не помогает», – отмечает автор.

Также СМИ Собчак утверждает, что ситуация ещё сильнее ухудшилась с началом реализации проекта «Мценская верста» и работ по благоустройству исторического центра. При этом отмечается, что местные власти реагируют на жалобы в социальных сетях, но глобально ситуация не меняется.

Также в публикации упоминается и мценский мусорный полигон. Утверждается, что он работает до сих пор, что вызывает дополнительный негатив среди местного населения.

ИА «Орелград»