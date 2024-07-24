Путин наградил главу орловского райпо

Медали от президента России удостоилась Антонина Писарева.

Женщина возглавляет совет Малоархангельского районного потребительского общества. Владимир Путин отметил её медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени».

Орловчанку вознаградили «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ размещён на федеральном портале правовой информации.

Писарева работает в данной должности 28 лет. Всего сфере потребительской кооперации орловчанка отдала около полувека. Об этом пишет местная газета «Заря».

Также женщина является почётным гражданином Малоархангельского района.

ИА «Орелград»