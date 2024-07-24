Путин наградил главу орловского райпо

24.7.2024 | 11:20 Закон и порядок, Новости

Медали от президента России удостоилась Антонина Писарева.

Фото: ИА «Орелград»

Женщина возглавляет совет Малоархангельского районного потребительского общества. Владимир Путин отметил её медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени».

Орловчанку вознаградили «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ размещён на федеральном портале правовой информации.

Писарева работает в данной должности 28 лет. Всего сфере потребительской кооперации орловчанка отдала около полувека. Об этом пишет местная газета «Заря».

Также женщина является почётным гражданином Малоархангельского района.

ИА «Орелград»


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