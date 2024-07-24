В Орле начали обустраивать укрытия для защиты от БПЛА

Работа должна завершиться ко Дню города.
Такое поручение дал Андрей Клычков – в рамках решений оперативного штаба Орловской области.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, пока речь идёт о пяти конструкциях. Укрытия обустраивают на площади Ленина, в Детском парке, парке Победы, а также в сквере Ермолова и Комсомольском сквере.
Конструкции выполняются из бетона.
Основное назначение укрытий – дать горожанам возможность оперативно защитить себя от внезапных атак беспилотников.
ИА «Орелград»