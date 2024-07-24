В Орле начали обустраивать укрытия для защиты от БПЛА

24.7.2024 | 11:00 Новости, СВО

Работа должна завершиться ко Дню города.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Такое поручение дал Андрей Клычков – в рамках решений оперативного штаба Орловской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, пока речь идёт о пяти конструкциях. Укрытия обустраивают на площади Ленина, в Детском парке, парке Победы, а также в сквере Ермолова и Комсомольском сквере.

Конструкции выполняются из бетона.

Основное назначение укрытий – дать горожанам возможность оперативно защитить себя от внезапных атак беспилотников.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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