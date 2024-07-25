Дорогу на Орловских партизан строят недостаточными усилиями

Об этом заявил губернатор.

Вопрос обсуждали сегодня на совещании с главами муниципальных образований. О ситуации на объекте рассказал Алексей Субботин, глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

По словам чиновника, работы «активизированы», а техническая готовность объекта составляет 55%. Недавно подобную цифру называл и спикер горсовета Орла Василий Новиков.

«Вчера там был. Три единицы техники, семь человек», – указал чиновник, имея в виду, что это нормальные силы. Однако Клычков не согласился с ним.

«Этого очевидно недостаточно… Они ещё два года будут ковыряться на этом объекте», – отрезал губернатор.

Как рассказал Субботин, на очереди – асфальтирование нижней части дороги. Оно должно начаться и завершиться на следующей неделе. Однако это зависит и от погодных условий.

Напомним, дорогу должны были сдать 1 декабря 2023-го года. Затем называлась дата 1 июля текущего года. Объектом занимается ООО «МонолитСтрой».

ИА «Орелград»