Дорогу на Орловских партизан строят недостаточными усилиями

Об этом заявил губернатор.
Вопрос обсуждали сегодня на совещании с главами муниципальных образований. О ситуации на объекте рассказал Алексей Субботин, глава Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
По словам чиновника, работы «активизированы», а техническая готовность объекта составляет 55%. Недавно подобную цифру называл и спикер горсовета Орла Василий Новиков.
«Вчера там был. Три единицы техники, семь человек», – указал чиновник, имея в виду, что это нормальные силы. Однако Клычков не согласился с ним.
«Этого очевидно недостаточно… Они ещё два года будут ковыряться на этом объекте», – отрезал губернатор.
Как рассказал Субботин, на очереди – асфальтирование нижней части дороги. Оно должно начаться и завершиться на следующей неделе. Однако это зависит и от погодных условий.
Напомним, дорогу должны были сдать 1 декабря 2023-го года. Затем называлась дата 1 июля текущего года. Объектом занимается ООО «МонолитСтрой».
ИА «Орелград»