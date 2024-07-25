Орловского трансгендера осудили на 12 лет

Его признали виновным в госизмене.

Орловца задержали летом минувшего года. Тогда Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что это гражданин, «изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину».

Суд установил, что орловец, действуя по своей инициативе, перевёл средства на специальный счет Национального банка Украины. Его открыли именно для сбора пожертвований на нужды местных Вооружённых сил в их борьбе с Россией.

Дело возбудили по статье «государственная измена». В итоге гражданина признали виновным и осудили на 12 лет колонии общего режима (с последующим ограничением свободы на 1 год).

Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей. «Приговор вступил в законную силу», – уточнили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»