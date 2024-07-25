Под Петербургом отправили под стражу экс-свояка Потомского

Александр Мунтяну развёлся с сестрой жены бывшего орловского губернатора совсем недавно.

55-летний житель Всеволожска подозревается в том, что пытался похитить 10 миллионов рублей у главы одного из юрлиц. Он взял эти деньги у предпринимателя, якобы, для решения вопроса о «выдаче талонов на захоронение отходов на полигоне «Северная Самарка»». Однако сам изначально знал об отсутствии у него возможности повлиять на данную проблему.

Как сообщает прокуратура Ленинградской области, суд заключил Мунтяну под стражу – пока на два месяца.

Как пишет УтроNews, подозреваемый «был женат на родной сестре супруги заместителя полпреда по СЗФО Вадима Потомского». При этом СМИ утверждает, что Мунтяну прервал отношения с супругой уже давно, но формальный развод оформил только 2 июня.

Известно, что в 2013-м году Мунтяну получил 4,5 года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Вадим Потомский возглавил Орловскую область через год.

ИА «Орелград»