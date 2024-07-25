Орловцы стали жаловаться в Банк России в два раза реже

Количество обращений сократилось на 47%.

Об этом рассказали в Отделении по Орловской области Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу.

Статистика сократилась в первой половине текущего года (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего). В адрес мегарегулятора поступило 546 обращений.

В основном, уменьшение числа жалоб связано с микрофинансовыми организациями. Орловцы сообщали об их сомнительных действиях на 80% реже.

Количество жалоб на банки тоже сократилось, но лишь на 8%. Правда, при этом стало сразу на 40% меньше жалоб, связанных с услугами потребительского кредитования.

Кроме того, примерно в два раза снизилось количество обращений, связанных со страховыми компаниями.

ИА «Орелград»