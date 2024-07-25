Средняя орловская зарплата оказалась одной из скромнейших в ЦФО

25.7.2024 | 17:00 Новости, Экономика

Наш регион обошла только Тамбовская область.

Фото: ИА «Орелград»

Очередные итоги подвёл Росстат.

Как следует из официальных данных, в апреле средняя номинальная зарплата в организациях Орловской области составила 52 тысячи 86 рублей.

По сравнению с апрелем минувшего года, она выросла на 16,8%. Однако в сравнении с предыдущим месяцем, мартом 2024-го, даже снизилась (на 0,3%).

Это самый низкий показатель в регионах ЦФО – за исключением Тамбовщины (с результатом 50 тысяч 906 рублей). Во главе списка оказались Москва (157,4 тысячи) и Подмосковье (93,5 тысячи), а также Калужская и Тульская области (69,9 тысячи и 68 тысяч соответственно).

 

 

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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