Орловские зоозащитники ищут водителя для летучей мыши

Животное надо доставить из Орла в Москву.

Обращение к жителям региона опубликовано в группе “Кот и пёс” “ВКонтакте”.

У мыши сломано крыло. Контейнер с животным надо перевезти из Орла в столицу (желательно, в ближайшие три дня). Зооволонтёры готовы оплатить бензин.

В Москве водителя встретят в любой удобной для него точке (в черте города) и заберут у него мышь. Далее ей будут заниматься в центре реабилитации рукокрылых.

Как рассказали зоозащитники, животное нашли в Орле в подъезде жилого дома. Её назвали Анатолием. У неё уже есть постоянные хозяева в Орле. Однако обеспечить экзотичному “брату меньшему” полноценное лечение и выхаживание можно только в Москве.

Желающим помочь надо писать в личные сообщения группы.