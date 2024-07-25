Орловские зоозащитники ищут водителя для летучей мыши

25.7.2024 | 18:00 Новости, Общество

Животное надо доставить из Орла в Москву.

Фото: vk.com/oroo_kip / Елизавета Челядинова

Обращение к жителям региона опубликовано в группе “Кот и пёс” “ВКонтакте”.

У мыши сломано крыло. Контейнер с животным надо перевезти из Орла в столицу (желательно, в ближайшие три дня). Зооволонтёры готовы оплатить бензин.

В Москве водителя встретят в любой удобной для него точке (в черте города) и заберут у него мышь. Далее ей будут заниматься в центре реабилитации рукокрылых.

Как рассказали зоозащитники, животное нашли в Орле в подъезде жилого дома. Её назвали Анатолием. У неё уже есть постоянные хозяева в Орле. Однако обеспечить экзотичному “брату меньшему” полноценное лечение и выхаживание можно только в Москве.

Желающим помочь надо писать в личные сообщения группы.


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