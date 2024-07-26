«Литературная газета» написала о плохом отношении к музею Лескова

26.7.2024 | 17:01 Культура, Новости

По мнению автора, власти просто игнорируют орловское учреждение.

Фото: ИА “Орелград”

«Литературная газета», одно из старейших и авторитетнейших тематических изданий, опубликовала статью, посвящённую музею Лескова. Поводом стал полувековой юбилей учреждения, который приходится на текущий месяц.

Автор публикации, Алла Новикова-Строганова, доктор филологических наук и професор, отмечает, что даже к юбилею музей не отреставрировали и не открыли. Учреждение остаётся «на ремонте» с 2016-го года.

Также в статье говорится о невнимании орловских властей к музею – причём во все периоды его существования.

«За всю историю существования его порог ни разу не переступил ни один из череды руководителей Орловской области… Отношение к музею Лескова неизменно безучастное. О классиках, уроженцах орловской земли, власти предержащие припоминают, когда требуется отрекомендовать регион за его пределами», – пишет автор.

Напомним, сегодня стало известно, что на барельефе благоустроенной «Дворянки» есть орфографическая ошибка.

ИА «Орелград»


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