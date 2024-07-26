Орловское дизельное топливо осталось самым дешёвым в стране

Таковы итоги июня.

О них рассказало Агенство «ПромРейтинг».

Оказалось, что Орловская область сохранила свои позиции и осталась на первом месте среди регионов с самым дешёвым «дизелем», причём в масштабах всей страны. Средняя цена за литр составила 59 рублей и 64 копейки.

Далее в списке идут Брянская и Тамбовская области, Татарстан и Северная Осетия. В другие «первые десятки» Орловщина не вошла.

Отметим, что накануне сообщалось, что цена на дизельное топливо в июне в Орловской области не изменилась.

При этом с бензином дело обстоит совсем не так радужно. Зафиксированное в июне повышение цен на него стало самым резким среди регионов Черноземья.

ИА «Орелград»