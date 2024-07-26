Оспа овец растекается по Орловской области?

Губернатор ввел еще один карантин по оспе коз и овец.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал указ о введении карантина по оспе овец и коз. Решение принято на основании протоколов испытаний образов, отобранных у животных из ЛПХ и изученных специалистами Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных». Эпизоотическими очагами по оспе овец и коз признаны сразу два личных подсобных хозяйства в селе Архарово и одно личное подсобное хозяйство в деревне Федоровка Дубовицкого сельского поселения Малоархангельского района.

Территории села Архарово и деревень Федоровка и Бобылевка, прилегающие к эпизоотическим очагам в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотических очагов, кроме территорий, признаны неблагополучными пунктами. Десятки сел и деревень не только Малоархангельского, но и Покровского района включены в угрожаемую зону. На период действия карантина в неблагополучных пунктах запрещен ввоз восприимчивых животных, не вакцинированных против оспы, и вывоз коз и овец, за исключением вывоза на убойные пункты.

Также под запретом вывоз молока, полученного от восприимчивых животных, их стрижка, сбор пуха, вывоз шерсти и пуха, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных. Губернатор утвердил и план мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов оспы овец и коз и предотвращению распространения возбудителя болезни на отдельных территориях Орловской области.

Напомним, что 11 июля 2024 года губернаторским указом карантин был введен на территории Сосковского района. Тогда вспышка заболевания была выявлена в личном подсобном хозяйстве гражданина, проживающего в деревне Шаховцы. Тем временем, государственная ветеринарная служба стала распространять памятки для местного населения, призывающие незамедлительно уведомлять ветслужбу о выявлении признаков заболевания у овец и коз.

«Оспа овец и коз — высоко контагиозная особо опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезных поражений, – сообщается на сайте регионального управления ветеринарии. – Возбудитель болезни – ДНК-содержащий вирус. Болеют овцы всех возрастов и пород, особенно тонкорунные и молодняк. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными. Больные животные рассеивают вирус во внешней среде с подсыхающими и отторгающимися оспенными корками».

Вирус, выделяемый со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам аэрогенным путем. Не исключен алиментарный путь заражения при попадании вируса на слизистую оболочку ротовой полости, так как на ней часто имеются повреждения от грубых кормов. Серьезную опасность представляют переболевшие овцы, у которых в сухих корках возбудитель может сохраняться в течение нескольких месяцев. При поражении молочной железы вирус выделяется с молоком.

ИА «Орелград»