В Ливнах детям участников СВО дали льготы

27.7.2024 | 9:00 Важное, Новости, СВО

Соответствующее постановление появилось на сайте местной администрации.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Администрация города Ливны издала постановление об установлении дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий граждан. Найти его можно на сайте муниципалитета. Речь идет о детях граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Также документ касается детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, участвующих в специальной военной операции.

Для них вводятся новые меры социальной поддержки, в том числе преимущественное право на зачисление в муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации дополнительного образования города Ливны. Преимущественное право они получили и на перевод в другие, наиболее приближенные к месту жительства, образовательные организации – детсады и школы.

Постановлением администрации им гарантировано бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам в организациях города. Речь идет о занятиях в кружках, секциях и пр. Кроме того. постановление мэрии дает указанным детям преимущественное право на получение услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, и на зачисление в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными образовательными организациями.

Перечисленные меры социальной поддержки предоставляются также детям граждан вышеуказанных категорий, погибших или умерших при выполнении специальных задач в ходе проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного при выполнении специальных задач в ходе проведения СВО.

ИА «Орелград»


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