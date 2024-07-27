В Ливнах детям участников СВО дали льготы

Соответствующее постановление появилось на сайте местной администрации.

Администрация города Ливны издала постановление об установлении дополнительных мер социальной поддержки детям отдельных категорий граждан. Найти его можно на сайте муниципалитета. Речь идет о детях граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. Также документ касается детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, участвующих в специальной военной операции.

Для них вводятся новые меры социальной поддержки, в том числе преимущественное право на зачисление в муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации дополнительного образования города Ливны. Преимущественное право они получили и на перевод в другие, наиболее приближенные к месту жительства, образовательные организации – детсады и школы.

Постановлением администрации им гарантировано бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам в организациях города. Речь идет о занятиях в кружках, секциях и пр. Кроме того. постановление мэрии дает указанным детям преимущественное право на получение услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, и на зачисление в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные муниципальными образовательными организациями.

Перечисленные меры социальной поддержки предоставляются также детям граждан вышеуказанных категорий, погибших или умерших при выполнении специальных задач в ходе проведения специальной военной операции либо позднее указанного периода, но вследствие увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, полученного при выполнении специальных задач в ходе проведения СВО.

ИА «Орелград»