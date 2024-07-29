На Орловщине нейтрализовали четверых условных диверсантов

В регионе провели учения по отражению атаки ДРГ.

Навыки по борьбе с диверсионно-разведывательными группами отрабатывали под руководством Оперативного штаба в Орловской области. Условная контртеррористическая операция проходила под руководством главы штаба – начальника регионального Управления ФСБ России Вячеслава Князькова.

В соответствии с замыслом учений, ДРГ действовала в двух муниципалитетах Орловщины. Одной из её целей являлись диверсии на объектах жизнеобеспечения.

В результате операции были обнаружены и нейтрализованы четыре диверсанта. Запланированные цели и задачи оказались достигнуты.

Для участия в учениях привлекались силы и средства региональных Управлений ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, ФСИН, Росгвардии, ФССП, областного Центра специальной связи и информации ФСО, Линейного отдела МВД России на станции Орёл. Также в мероприятии участвовали правительство Орловской области и Роспотребназдор.

ИА «Орелград»