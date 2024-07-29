В Орле откроется выставка о Первой мировой

В этом году исполняется 110 лет с её начала.
Экспозицию под названием «110 шагов» можно будет посмотреть в Военно-историческом музее. Она откроется 1 августа и будет работать до 5 сентября.
Орловцы смогут ознакомиться с уникальными экспонатами той эпохи – фотографиями и документами, личными вещами семей военнослужащих и другими предметами, воссоздающими дух времени.
В основном, выставку составят экспонаты из коллекций Виталия Короткого (Брянск) и Сергея Доронина (Москва). Короткий является членом Российского военно-исторического общества, Доронин представляет движение «Клубы Исторической Реконструкции России» («Росрекон»).
Открытие состоится в 13 часов. В этот день вход на выставку будет бесплатным.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»