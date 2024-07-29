В Орле откроется выставка о Первой мировой

29.7.2024 | 15:41 История, Новости

В этом году исполняется 110 лет с её начала.

Фото: vk.com/vim_orel

Экспозицию под названием «110 шагов» можно будет посмотреть в Военно-историческом музее. Она откроется 1 августа и будет работать до 5 сентября.

Орловцы смогут ознакомиться с уникальными экспонатами той эпохи – фотографиями и документами, личными вещами семей военнослужащих и другими предметами, воссоздающими дух времени.

В основном, выставку составят экспонаты из коллекций Виталия Короткого (Брянск) и Сергея Доронина (Москва). Короткий является членом Российского военно-исторического общества, Доронин представляет движение «Клубы Исторической Реконструкции России» («Росрекон»).

Открытие состоится в 13 часов. В этот день вход на выставку будет бесплатным.

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ИА «Орелград»


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