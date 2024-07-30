В Орловской области взыскали 1,4 миллиарда рублей долга

Служба судебных приставов отчиталась о работе в первом полугодии.

В Орловской области в первой половине 2024 года в рамках исполнительных производств было взыскано более 1,4 миллиарда рублей задолженности, в том числе 331,4 миллиона рублей было взыскано в пользу физических лиц, то есть простых граждан, а 907,5 миллиона рублей – в пользу юридических лиц. Еще 206,2 миллиона рублей было взыскано и перечислено в бюджетную систему страны.

Такие данные были озвучены на заседании коллегии, которая прошла в региональном Управлении ФССП России под председательством главного судебного пристава Орловской области Михаила Смирнова. Участники мероприятия обсудили итоги работы за первое полугодие текущего года. В частности. была отмечена работа по соблюдению прав должников и взыскателей в рамках исполнительных производств, где должниками являлись участники специальной военной операции.

«Особое внимание Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области по-прежнему было уделено исполнению исполнительных документов социально значимых категорий, прежде всего, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, взысканию заработной платы и иных исполнительных производств, затрагивающих права и интересы граждан, – сообщили в ведомстве. – Руководством отмечено, что в результате принятых мер судебным приставам удалось обеспечить положительную динамику по основным направлениям деятельности».

Так, в отчетном периоде времени было «обеспечено последовательное снижение остатка исполнительных производств по алиментам. Сохраняется динамика сокращения количества исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Отмечено было и то, что приставы задействуют весь спектр мер, предусмотренный действующим законодательством. Применяются и довольно суровые меры.

Из озвученной информации следует, например, что в первом полугодии в производстве дознавателей Управления находилось 197 уголовных дела. В результате применения мер уголовно-правового и административного воздействия по исполнительным производствам взыскано свыше 10 миллионов рублей.

«Благодаря грамотной работе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов чрезвычайных происшествий в зданиях судов и судебных участков допущено не было. Безопасность судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях обеспечена в полном объеме», – добавили в пресс-службе УФССП.

ИА «Орелград»