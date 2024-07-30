О геноциде орловцев рассказали в Санкт-Петербурге

Орловский краеведческий музей принял участие в стратегической сессии.

Орловский краеведческий музей отчитался об участии в мероприятии, которое состоялось в здании администрации Санкт-Петербурга. Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации провел стратегическую сессию «Проект «Без срока давности» в музейном пространстве». Цель проекта заключается в создании единой концепции выставочных экспозиций проекта с учетом региональных особенностей геноцидальной политики нацистской Германии и ее пособников.

Так, участники сессии обсудили соответствующую экспозицию Военно-исторического музея в Орле, который является филиалом краеведческого музея. Экспозиция посвящена сохранению исторической памяти о геноциде советского народа со стороны нацистов во время оккупации Орловской области.

На сессии выступил директор краеведческого музея Дмитрий Моисеев. В своем выступлении он отметил, что почти вся территория современной Орловской области чуть менее двух лет была оккупирована немецко-фашистскими войсками, которые причинили крупный урон региону. Согласно озвученным данным, за 22 месяца оккупации на территории Орловской области были уничтожены 825 больниц, 2483 школы, а также театры, музеи и кинотеатры.

«Всего за период оккупации Орловской области более 80 тысяч мирных жителей – старики, женщины, дети – были жестоко убиты, около 200 тысяч угнаны в немецкое рабство, – отметил Дмитрий Моисеев. – В разделе «Оккупация» экспозиции Военно-исторического музея представлены многие предметы и документы, собранные по горячим следам в первые годы после освобождения, а также материалы, ставшие известными в последующие годы, свидетельствующие о зверствах оккупационного режима в отношении мирного населения».

ИА «Орелград»