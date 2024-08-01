В орловском УФСИН вручили удостоверения молодым сотрудникам

Их получили 12 человек.

Они прибыли на службу из различных ведомственных вузов ФСИН России.

Торжественное вручение удостоверений состоялось в актовом зале здания орловского Управления. Его провёл замглавы УФСИН Евгений Оленич.

Также новых сотрудников представили личному составу аппарата Управления и познакомили с орловскими ветеранами службы исполнения наказаний.

Затем молодые специалисты посетили экспозицию, расположенную в следственном изоляторе. Здесь их познакомили с историей развития пенитенциарной системы региона, а также рассказали о сотрудниках, которые внесли значительный вклад в становление службы в Орловской области.

ИА “Орелград”