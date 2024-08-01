Орловцы оценят виды города на старых открытках

Интересная выставка проработает в «Бунинке» целый месяц.

В отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Этот старый новый Орел!». Как пояснили организаторы, она приурочена к 115-летию выхода первой орловской открытки. Осмотреть экспонаты можно будет до 31 августа 2024 года – выставка займет целый месяц

На ней экспонируются книги и уникальные альбомы, богато иллюстрированные открытками губернского города Орла. Посетители буквально смогут пройтись по Орлу конца XIX и всего ХХ века. Среди экспонатов имеются открытки, изданные в Орле в 1960-е и 1970-е годы, а также юбилейные наборы, выпушенные к 400-летию и 450-летию города. Также представлены материалы по истории орловской иллюстративной открытки.

«Первая иллюстративная открытка в России появилась в 1895 году, особенно большую популярность получили открытки с видами губернских и уездных городов и других мест Российской империи, – рассказывают в «Бунинке». – Первые орловские иллюстративные открытки были изданы не позднее 1898 года. Открыток с видами Орла конца XIX – начала ХХ века было выпущено около 1000».

На открытках будто запечатлена сама история развития города. Многие объекты теперь существуют только на них. Посетители выставки смогут узнать, как выглядели в прошлом улицы, бульвары, площади, общественные здания и учебные заведения Орла, они смогут осмотреть виды города с разных точек. «Все это дает яркое представление о застройке Орла, его архитектурных особенностях, передают колорит эпохи. Открытки сохранили облик старого Орла. Это был красивый город!», – подытожили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»