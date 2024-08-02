Орловские больницы заполнили любители езды на самокатах

2.8.2024 | 13:50 Медицина, Новости

Также от таких транспортных средств страдают прохожие.

Фото: ИА “Орелград”

Отмечается, что травмы часто бывают тяжёлыми. Об этом сообщают “Вести-Орёл”.

Так, подобных пациентов много в отделениях травматологии и нейрохирургии Орловской областной клинической больницы. Фиксируются, ы том числе, и травмы, превращающие здорового человека в инвалида, рассказал замглавврача ООКБ по хирургии Александр Чумак.

В больнице имени Семашко есть пациенты-самокатчики с множественными повреждениями. Падая с транспортного средства, они получают черепно-мозговые травмы, а также тяжёлые переломы.

В травмпункте НКМЦ имени Круглой, где лечатся несовершеннолетние, ежедневно регистрируется от 5 до 10 обращений, связанных с самокатами. Многие травмированные дети даже не катались на таком транспорте, а просто проходили мимо.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования