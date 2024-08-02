Орловцам рассказали о погоде на День города

2.8.2024 | 14:20 Новости, Общество

Свой прогноз на ближайшие три дня дали синоптики.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Погода будет неустойчивой. Такие предсказания опубликовал Орловский гидрометцентр.

Синоптки ссылаются на малоподвижный атлантический циклон, который установился, в том числе, над Орловщиной (а также над значительной частью европейской территории России). Неустойчивый характер погоды сохранится в течении ближайших двух суток.

Ожидаются кратковременные дожди и ливни, а также туман. Однако температурный фон не выйдет за пределы нормальных значений.

В частности, в областном центре ближайшей ночью будет от плюс 10 до плюс 12, в субботу – от 23 до 25. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 2 до 10 метров в секунду. Особых осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье ветер переменится на восточный. В понедельник, в День города – на северный. В остальном всё останется примерно по-прежнему.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования