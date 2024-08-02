Орловцам рассказали о погоде на День города

Свой прогноз на ближайшие три дня дали синоптики.

Погода будет неустойчивой. Такие предсказания опубликовал Орловский гидрометцентр.

Синоптки ссылаются на малоподвижный атлантический циклон, который установился, в том числе, над Орловщиной (а также над значительной частью европейской территории России). Неустойчивый характер погоды сохранится в течении ближайших двух суток.

Ожидаются кратковременные дожди и ливни, а также туман. Однако температурный фон не выйдет за пределы нормальных значений.

В частности, в областном центре ближайшей ночью будет от плюс 10 до плюс 12, в субботу – от 23 до 25. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 2 до 10 метров в секунду. Особых осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье ветер переменится на восточный. В понедельник, в День города – на северный. В остальном всё останется примерно по-прежнему.

ИА “Орелград”