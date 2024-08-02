Подрядчик не дождался оплаты за субботник в Орле

«Выбивать» положенные деньги подрядчику пришлось по суду.

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» проиграло суд местному индивидуальному предпринимателю, поскольку не оплатило свои обязательства по контракту. Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Истец просил о взыскании задолженности и неустойки. Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, указав на недостаточное финансирование. Он также ходатайствовал о привлечении к участию в дело в качестве соответчика муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Впрочем, суд привлекать мэрию к участию в процессе не стал, а истец не выразил намерения судиться еще с одним ответчиком. Как установил суд, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в феврале 2024 года заключило с ИП муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению грузовых автомобилей и фронтальных погрузчиков для погрузки и вывоза с территорий города Орла мусора, собранного в рамках весеннего санитарно-экологического двухмесячника.

Стоимость контракта была установлена в сумме 800 тысяч рублей. Подрядчик должен был приступить к исполнению с даты заключения контракта, срок окончания оказания услуг был запланирован на 30 апреля 2024 года. По условиям договора, оплата за оказанные услуги производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Истец исполнил обязательства по муниципальному контракту, что ему удалось подтвердить в суде актом приемки оказанных услуг.

Но ответчик до настоящего времени не оплатил задолженность, которая составила 461,15 тысячи рублей. Истцом также были заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки в связи с просрочкой оплаты услуг. Суд иск удовлетворил, отвергнув довод о недостаточном финансировании из бюджета. С ответчика взыскано более 470 тысяч рублей, причем суд постановил продолжать начислять неустойку по день фактической оплаты суммы задолженности, исходя из размера суммы основного долга.

ИА «Орелград»