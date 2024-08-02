Подрядчик не дождался оплаты за субботник в Орле

2.8.2024 | 7:30 Закон и порядок, Новости

«Выбивать» положенные деньги подрядчику пришлось по суду.

Фото: Андрей Клычков

Муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» проиграло суд местному индивидуальному предпринимателю, поскольку не оплатило свои обязательства по контракту. Дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Истец просил о взыскании задолженности и неустойки. Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, указав на недостаточное финансирование. Он также ходатайствовал о привлечении к участию в дело в качестве соответчика муниципального образования «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

Впрочем, суд привлекать мэрию к участию в процессе не стал, а истец не выразил намерения судиться еще с одним ответчиком. Как установил суд, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в феврале 2024 года заключило с ИП муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению грузовых автомобилей и фронтальных погрузчиков для погрузки и вывоза с территорий города Орла мусора, собранного в рамках весеннего санитарно-экологического двухмесячника.

Стоимость контракта была установлена в сумме 800 тысяч рублей. Подрядчик должен был приступить к исполнению с даты заключения контракта, срок окончания оказания услуг был запланирован на 30 апреля 2024 года. По условиям договора, оплата за оказанные услуги производится в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке. Истец исполнил обязательства по муниципальному контракту, что ему удалось подтвердить в суде актом приемки оказанных услуг.

Но ответчик до настоящего времени не оплатил задолженность, которая составила 461,15 тысячи рублей. Истцом также были заявлены требования о взыскании с ответчика неустойки в связи с просрочкой оплаты услуг. Суд иск удовлетворил, отвергнув довод о недостаточном финансировании из бюджета. С ответчика взыскано более 470 тысяч рублей, причем суд постановил продолжать начислять неустойку по день фактической оплаты суммы задолженности, исходя из размера суммы основного долга.

ИА «Орелград»


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