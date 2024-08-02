В Орле предложили инвестировать в экоигрушки и матрасы

В Орловской области утвердили новые приоритеты для инвестиций.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перспективные направления инвестиционного развития Орловской области. Как следует из его распоряжения, при выборе были учтены современные тенденции, лучшие практики, потребности и потенциал региона. Прежде всего, в список попала межотраслевая кооперация, а именно производство упаковочной продукции, музыкальных инструментов и керамической сантехники. Далее следует пищевая и перерабатывающая промышленность: производство сладостей «без сахара», безалкогольных напитков и высокобелковой муки.

Перспективы власти открывают и перед легкой промышленностью. В данном случае в распоряжении губернатора упомянуты фабрика детских экоигрушек, производство спецодежды и униформы для военнослужащих и фабрика по производству матрасов. Не осталось в стороне сельское хозяйство. Здесь власти взяли курс на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по направлению «продовольственная безопасность», строительство ягодной фермы и молочно-товарной фермы, производство семян сои и пшеницы.

Логистика также включена в список приоритетов. В документе упоминается строительство мультимодального логистического центра в формате «грузовая деревня». По традиции в список включена фармацевтическая промышленность. Здесь губернатор предлагает инвестировать в производство шприцев и канюлей, биологически активных добавок. Интересна областным властям будет и реализация инвестиционных проектов по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Следующее направление – приборостроение и электроника. Инвестиции в эту отрасль призваны обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по таким направлениям как «беспилотные авиационные системы», «средства производства и автоматизации», «транспортная мобильность». Также инвестиций ожидают предприятия по выпуску теплонагревательных элементов, светодиодов, логистических контроллеров и коммутационного оборудования.

В строительной сфере приоритетными для финансовых вложений названы производство меловых наполнителей и суперконцентрированных красителей, штукатурки и огнеупорного кирпича. В машиностроении и металлообработке – производство техники специального назначения и амфибийных судов-вездеходов. Нашла свое место в списке и альтернативная энергетика. Кроме того, приоритетной для инвестиций названа деятельность в области информации, информационных технологий и связи – вкладываться инвесторам предлагают в создание центров обработки данных и развитие направлений «экономика данных и цифровая трансформация» и «искусственный интеллект».

К слову, в Орловской области объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года составил 58,4 миллиарда рублей, или в действующих ценах 96,5 процента, в сопоставимых – 88,3 процента к уровню 2022 года.

ИА «Орелград»