В Орле предложили инвестировать в экоигрушки и матрасы

2.8.2024 | 8:00 Новости, Экономика

В Орловской области утвердили новые приоритеты для инвестиций.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков утвердил перспективные направления инвестиционного развития Орловской области. Как следует из его распоряжения, при выборе были учтены современные тенденции, лучшие практики, потребности и потенциал региона. Прежде всего, в список попала межотраслевая кооперация, а именно производство упаковочной продукции, музыкальных инструментов и керамической сантехники. Далее следует пищевая и перерабатывающая промышленность: производство сладостей «без сахара», безалкогольных напитков и высокобелковой муки.

Перспективы власти открывают и перед легкой промышленностью. В данном случае в распоряжении губернатора упомянуты фабрика детских экоигрушек, производство спецодежды и униформы для военнослужащих и фабрика по производству матрасов. Не осталось в стороне сельское хозяйство. Здесь власти взяли курс на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по направлению «продовольственная безопасность», строительство ягодной фермы и молочно-товарной фермы, производство семян сои и пшеницы.

Логистика также включена в список приоритетов. В документе упоминается строительство мультимодального логистического центра в формате «грузовая деревня». По традиции в список включена фармацевтическая промышленность. Здесь губернатор предлагает инвестировать в производство шприцев и канюлей, биологически активных добавок. Интересна областным властям будет и реализация инвестиционных проектов по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Следующее направление – приборостроение и электроника. Инвестиции в эту отрасль призваны обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по таким направлениям как «беспилотные авиационные системы», «средства производства и автоматизации», «транспортная мобильность». Также инвестиций ожидают предприятия по выпуску теплонагревательных элементов, светодиодов, логистических контроллеров и коммутационного оборудования.

В строительной сфере приоритетными для финансовых вложений названы производство меловых наполнителей и суперконцентрированных красителей, штукатурки и огнеупорного кирпича. В машиностроении и металлообработке – производство техники специального назначения и амфибийных судов-вездеходов. Нашла свое место в списке и альтернативная энергетика. Кроме того, приоритетной для инвестиций названа деятельность в области информации, информационных технологий и связи – вкладываться инвесторам предлагают в создание центров обработки данных и развитие направлений «экономика данных и цифровая трансформация» и «искусственный интеллект».

К слову, в Орловской области объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года составил 58,4 миллиарда рублей, или в действующих ценах 96,5 процента, в сопоставимых – 88,3 процента к уровню 2022 года.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования