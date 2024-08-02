СК закрыл дело Сергея Кутенёва

2.8.2024 | 12:13 Важное, Закон и порядок, Новости

Орловский депутат и бизнесмен полностью погасил почти полумиллиардный долг.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в областном Управлении Следственного комитета России. Речь идёт о внушительной сумме в 460 миллионов рублей.

В неё вошли не только сами недоимки, но также пени и штраф. Ранее сообщалось, что Кутенёв задолжал налоговой 297 миллионов.

Депутат областного совета и гендиректор завода «Эксперт-кабель» уклонился от уплаты налогов в 2018 и 2019 году. В этом Кутенёву помогла схема, которая исказила отчётность и перенесла налоговые риски на пять подконтрольных организаций.

В результате орловец незаконно минимизировал налог на добавленную стоимость, а также не уплатил налог на прибыль организации.

Как уточняет СК, в рамках дела на имущество предприятия накладывался арест. Дело возбуждалось по материалам Управлений ФСБ и МВД Орловской области, а также региональной налоговой службы.

ИА «Орелград»


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