Мэр объяснил орловцам, что они не попадут в кабину пилота

В Орле главным арт-объектом фестиваля «Стрелка» станет самолёт.

Его уже установили в парке «Орловская крепость».

Напомним, завтра там откроется фестиваль цветов «Стрелка». Из-за этого парк даже закрыли для пешеходов на несколько дней.

В минувшие годы на мероприятии устанавливали арт-объекты в виде трамвая и комбайна. Как рассказал мэр Орла Юрий Парахин, на этот раз главной «фишкой» фестиваля станет самолёт.

Это модель «Вильга 35А». Её длина составляет около восьми метров. Размах крыльев — около 11. Самолёт предназначен для перевозки пассажиров, выполнения парашютных прыжков, а также для буксировки планеров.

Самолёт предоставлен Орловским аэроклубом ДОСААФ России.

«В кабину пилота попасть не получится. Она будет закрыта. Но это не помешает сделать яркие фотографии на память о «Стрелке-2024»», – уточнил мэр.

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ИА «Орелград»