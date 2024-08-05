Возрастные орловчанки стали чаще заражаться ВИЧ

При этом общее число инфицированных не растёт.

Об этом исполняющий обязанности главного врача Орловского Центра СПИД Игорь Дробязгин рассказал в интервью для телеканала «Первый областной».

По словам медика, рост общего числа ВИЧ-инфицированных в нашем регионе не наблюдается. Однако специалисты фиксируют тревожную тенденцию — вирус всё чаще находят у орловчанок в возрасте от 50 до 60 лет.

«То есть наступает возраст, когда женщина понимает, что может не беременеть, и немножко она расслабляется», — пояснил Дробязгин.

По мнению руководителя Центра СПИД, сдавать анализ на наличие ВИЧ нужно ежегодно.

ИА «Орелград»