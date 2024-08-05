На Орловщине клещи укусили около 500 детей

Общее число пострадавших — примерно в три раза больше.

Свежую статистику сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В текущем сезоне в медицинские организации по вопросам укусов клещей обратились 1648 человек. 489 из них — несовершеннолетние.

У 14 человек выявили болезнь Лайма (боррелизоз).

Также в регионе продолжаются мероприятия по борьбе с клещами. На данный момент специальными препаратами обработали 361 гектар. В том числе — на территориях летних загородных оздоровительных лагерей.

ИА «Орелград»