На Орловщине клещи укусили около 500 детей

5.8.2024 | 15:10 Медицина, Новости

Общее число пострадавших — примерно в три раза больше.

Фото: ИА «Орелград»

Свежую статистику сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

В текущем сезоне в медицинские организации по вопросам укусов клещей обратились 1648 человек. 489 из них — несовершеннолетние.

У 14 человек выявили болезнь Лайма (боррелизоз).

Также в регионе продолжаются мероприятия по борьбе с клещами. На данный момент специальными препаратами обработали 361 гектар. В том числе — на территориях летних загородных оздоровительных лагерей.

ИА «Орелград»


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